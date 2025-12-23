Um caminhoneiro viralizou nas redes sociais após esquecer a esposa em um posto de combustíveis em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Segundo Fernanda dos Santos Bernardes, ela ficou no local por cerca de cinco minutos. O marido, Júlio Sérgio Olegário, só percebeu a ausência ao olhar para a cama da cabine e retornou logo em seguida para buscá-la. O episódio terminou em risadas e sem consequências piores.

O caso aconteceu em janeiro de 2025, foi gravado por um frentista e voltou a circular na segunda-feira (22).