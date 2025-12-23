O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (23) que as negociações com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, transformaram um cenário de tensão em aproximação diplomática, tornando “irrelevante” o tarifaço imposto a produtos brasileiros. Segundo Lula, a relação entre os dois evoluiu para amizade após o diálogo.

A declaração foi feita durante a assinatura do decreto que reconhece a cultura gospel como manifestação cultural, no Palácio do Planalto. O presidente destacou que a diplomacia prevaleceu sobre o confronto e lembrou que as tratativas resultaram na retirada da tarifa de 40% sobre parte das exportações agrícolas do Brasil.