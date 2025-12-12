O presidente Lula (PT) agradeceu em mensagem direta a Donald Trump pela retirada das sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), logo após o anúncio.

O governo americano retirou o ministro da lista de indivíduos sancionados com base na Lei Magnitsky, legislação aplicada a pessoas que teriam cometido graves violações aos direitos humanos, incluindo ditadores.

A decisão de usá-la para uma autoridade brasileira tinha sido inédita. Os EUA aplicaram a mesma sanção a integrantes de cortes superiores da Venezuela.