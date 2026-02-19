Após o Carnaval, o próximo feriado nacional será a Paixão de Cristo, em 3 de abril, uma sexta-feira. O calendário de 2026 prevê nove feriados nacionais, sete deles cairão em segundas ou sextas, o que favorece folgas prolongadas.

Entre as datas estão o Dia do Trabalho (1º de maio, sexta-feira), a Independência do Brasil (7 de setembro, segunda-feira) e o Natal (25 de dezembro, sexta-feira). O Corpus Christi, em 4 de junho, será ponto facultativo.

A lista oficial foi publicada no Diário Oficial da União e vale para órgãos da administração pública federal, sem prejuízo dos serviços essenciais.

Lista de feriados e pontos facultativos em 2026:

Feriados nacionais