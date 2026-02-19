Após o Carnaval, o próximo feriado nacional será a Paixão de Cristo, em 3 de abril, uma sexta-feira. O calendário de 2026 prevê nove feriados nacionais, sete deles cairão em segundas ou sextas, o que favorece folgas prolongadas.
Entre as datas estão o Dia do Trabalho (1º de maio, sexta-feira), a Independência do Brasil (7 de setembro, segunda-feira) e o Natal (25 de dezembro, sexta-feira). O Corpus Christi, em 4 de junho, será ponto facultativo.
A lista oficial foi publicada no Diário Oficial da União e vale para órgãos da administração pública federal, sem prejuízo dos serviços essenciais.
Lista de feriados e pontos facultativos em 2026:
Feriados nacionais
3 de abril (sexta-feira), Paixão de Cristo;
21 de abril (terça-feira), Tiradentes;
1º de maio (sexta-feira), Dia Mundial do Trabalho;
7 de setembro (segunda-feira), Independência do Brasil;
12 de outubro (segunda-feira), Nossa Senhora Aparecida;
2 de novembro (segunda-feira), Finados;
15 de novembro (domingo), Proclamação da República;
20 de novembro (sexta-feira), Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;
25 de dezembro (sexta-feira), Natal.
Pontos facultativos
4 de junho (quinta-feira), Corpus Christi;
28 de outubro (quarta-feira), Dia do Servidor Público federal;
24 de dezembro (quinta-feira), Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13h);
31 de dezembro (quinta-feira), Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h).