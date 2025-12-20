Um avião que transportava o deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil) fez pouso forçado na tarde deste sábado (20) numa área rural de Extrema, distrito de Porto Velho, em Rondônia. A aeronave apresentou pane técnica e, após o pouso de emergência, pegou fogo.

Segundo a assessoria do parlamentar, a manobra foi adotada por segurança e ninguém ficou ferido. O próprio deputado usou as redes sociais para tranquilizar seguidores, afirmando que está bem e classificando o episódio como um “livramento de Deus”.