Um avião que transportava o deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil) fez pouso forçado na tarde deste sábado (20) numa área rural de Extrema, distrito de Porto Velho, em Rondônia. A aeronave apresentou pane técnica e, após o pouso de emergência, pegou fogo.
Segundo a assessoria do parlamentar, a manobra foi adotada por segurança e ninguém ficou ferido. O próprio deputado usou as redes sociais para tranquilizar seguidores, afirmando que está bem e classificando o episódio como um “livramento de Deus”.
De acordo com a equipe de Maurício Carvalho, o acidente incidente resultou apenas em danos materiais. As causas exatas da falha técnica não foram detalhadas.
*Com informações do SBT News