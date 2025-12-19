A Justiça de São Paulo concedeu medida protetiva à diretora e produtora Renata Galvão contra o músico Paulo Miklos, ex-integrante dos Titãs. A decisão impede o artista de se aproximar ou manter contato com a ex-esposa.

Segundo a defesa de Renata, há uma investigação em andamento e ela está abalada. Miklos anunciou o fim do casamento em junho, informando que a separação foi efetivada em setembro de 2024. A defesa do músico afirma que as acusações são falsas e que o caso tramita sob sigilo.

*Com informações da Rádio Itatiaia