O corpo de Fábio Luiz Araújo, de 58 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (19) no Rio Tietê, em São Paulo, três dias após ele desaparecer durante um forte temporal. A vítima trabalhava como entregador e é a oitava pessoa a morrer no estado em decorrência das chuvas intensas registradas nos últimos dias.

Leia mais: Chuvas matam 7 em SP; motorista desaparece em carro arrastado

Fábio fazia uma entrega em Guarulhos, na Grande São Paulo, quando foi surpreendido pela chuva forte de terça-feira (16). No local, um córrego que deságua no Rio Tietê transbordou. Ele tentou sair do carro para se proteger, mas foi arrastado pela correnteza.