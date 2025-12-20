20 de dezembro de 2025
3 DIAS DE BUSCAS

Corpo de entregador levado pela enxurrada é encontrado no Tietê

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/CBPMSP
Fábio trabalhava como entregador e é a oitava pessoa a morrer no estado em decorrência das chuvas intensas.
O corpo de Fábio Luiz Araújo, de 58 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (19) no Rio Tietê, em São Paulo, três dias após ele desaparecer durante um forte temporal. A vítima trabalhava como entregador e é a oitava pessoa a morrer no estado em decorrência das chuvas intensas registradas nos últimos dias.

Fábio fazia uma entrega em Guarulhos, na Grande São Paulo, quando foi surpreendido pela chuva forte de terça-feira (16). No local, um córrego que deságua no Rio Tietê transbordou. Ele tentou sair do carro para se proteger, mas foi arrastado pela correnteza.

O corpo foi localizado no rio e reconhecido por familiares. Em seguida, encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe. As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros por terra e com embarcações.

Diante da sequência de ocorrências fatais provocadas pelo mau tempo, autoridades reforçam o alerta para que motoristas evitem áreas alagadas e não abandonem veículos em locais com água corrente, medida que pode aumentar o risco de acidentes graves.

*Com informações do SBT News

