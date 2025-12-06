O piloto de um avião de pequeno porte teve de realizar pouso de emergência numa plantação na Linha Bonita, área rural de Iraceminha, em Santa Catarina, na tarde de sexta-feira (5). O piloto, único ocupante da aeronave, relatou ter visto fumaça na cabine e sentido a parada total do motor após cerca de 1h30 de voo.

A aeronave havia decolado de Ijuí (RS) e faria escala no Paraná antes de seguir para Penápolis (SP). Sem possibilidade de continuar no ar, o piloto executou o pouso forçado, que terminou com o avião invertido e danificado no solo.