SUSTO

Em SC, piloto faz pouso de emergência após fumaça na cabine 

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/PMSC
Sem possibilidade de continuar no ar, o piloto executou o pouso forçado.
Sem possibilidade de continuar no ar, o piloto executou o pouso forçado.

O piloto de um avião de pequeno porte teve de realizar pouso de emergência  numa plantação na Linha Bonita, área rural de Iraceminha, em Santa Catarina, na tarde de sexta-feira (5). O piloto, único ocupante da aeronave, relatou ter visto fumaça na cabine e sentido a parada total do motor após cerca de 1h30 de voo.

A aeronave havia decolado de Ijuí (RS) e faria escala no Paraná antes de seguir para Penápolis (SP). Sem possibilidade de continuar no ar, o piloto executou o pouso forçado, que terminou com o avião invertido e danificado no solo.

Apesar do impacto, ele não se feriu e foi levado pelo Samu ao hospital de Maravilha para avaliação. Não havia carga a bordo.

*Com informações do SBT News

