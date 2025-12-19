O voo inaugural deu início à fase de testes em voo do programa e confirmou a integração de sistemas considerados essenciais para o projeto, como a arquitetura da aeronave, os controles digitais fly-by-wire* de quinta geração e o sistema de propulsão com oito rotores. A operação foi realizada sem tripulantes e incluiu um voo estacionário, etapa inicial antes da ampliação gradual do envelope de testes.

A Eve Air Mobility, empresa ligada à Embraer e com operações concentradas em São José dos Campos (SP), realizou nesta manãa de sexta-feira (19) o primeiro voo bem-sucedido de seu protótipo em escala real de aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL). O teste foi efetuado no centro de ensaios da Embraer, em Gavião Peixoto, no interior paulista, e marca um passo decisivo no desenvolvimento de novas soluções de mobilidade aérea urbana.

Segundo a empresa, ao longo de 2026 estão previstos centenas de voos experimentais, que permitirão coletar dados técnicos necessários para o processo de certificação. A expectativa da Eve é fabricar seis protótipos que serão utilizados nessa campanha de testes.

A certificação do eVTOL tem sido conduzida em diálogo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), autoridade primária do processo, além de outros órgãos reguladores internacionais, como a FAA, dos Estados Unidos, e a EASA, da Europa. A previsão da companhia é obter a certificação de tipo, iniciar as entregas e colocar a aeronave em operação comercial em 2027.

A Eve destaca que o projeto se apoia diretamente nos 56 anos de experiência da Embraer no desenvolvimento, certificação e fabricação de aeronaves, além da estrutura global de suporte da empresa brasileira. O foco do eVTOL está em critérios como segurança, eficiência operacional e simplicidade, considerados essenciais para a adoção em larga escala da mobilidade aérea urbana.