O aumento eleva o piso nacional de R$ 1.518 para R$ 1.621 e impacta diretamente aposentadorias e pensões vinculadas ao valor mínimo. Com isso, quem recebe o piso do INSS terá um acréscimo mensal de R$ 103 no benefício.

A aposentadoria paga pelo INSS com base no salário mínimo passará a ser de R$ 1.621 em 2026, após o reajuste de 6,7% anunciado pelo governo federal na última semana.

Segundo dados do governo federal, o INSS atende cerca de 41 milhões de beneficiários no país, dos quais aproximadamente 23,5 milhões são aposentados. Todos os segurados que recebem o valor mínimo terão o reajuste integral, acompanhado também pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) e pelas contribuições previdenciárias calculadas com base no salário mínimo.

Para aposentados que recebem acima do piso, o reajuste será menor. De acordo com estimativa do Instituto de Estudos Previdenciários (IEPREV), a correção deve ser de 4,66%. Com esse índice, o teto da Previdência Social pode subir de R$ 8.157,41 para R$ 8.537,55 a partir de janeiro de 2026.

Os cálculos têm como base o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026.