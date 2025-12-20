O verão começa neste domingo (21) com 19 praias do litoral de São Paulo impróprias para banho em nove municípios. É o que aponta o mapeamento de qualidade das praias da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

O mapa atualizado do cenário no litoral norte, Baixada Santista e litoral sul paulista indica que 10,8% dos 175 pontos monitorados pela Cetesb não estão adequados em relação à balneabilidade. No ano passado, o verão começou com 18 pontos impróprios, em sete cidades.