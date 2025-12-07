Estudos recentes apontam que o litoral do estado de São Paulo está entre as áreas mais ameaçadas pela erosão costeira e pela ocupação desordenada. Um levantamento da Fapesp, realizado em 30 praias paulistas, indica que a faixa de areia já está diminuindo aceleradamente em várias cidades.

A pesquisa mostra que a pressão urbana à beira-mar tem degradado ecossistemas locais, colocando em risco a fauna e a flora típicas das regiões costeiras. Segundo os pesquisadores, quanto maior a urbanização, mais intensa é a perda de areia nas praias.

Além do cenário paulista, análises internacionais reforçam a tendência. Um estudo conduzido no Uruguai, que avaliou mais de 300 balneários ao redor do mundo, aponta que até 50% das praias do planeta podem desaparecer até o fim do século se nada for feito.