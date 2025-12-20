Alberto Santana Eugenio, 39, fez registro de ocorrência na delegacia em agosto, denunciando o desaparecimento de Karine Braz de Souza, 30. Ele alegou à polícia, à época, que não sabia o que havia acontecido.

Um homem foi preso nesta sexta-feira (19), em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, sob suspeita de ter matado a mulher e escondido o corpo sob o chão de concreto de uma loja.

Em novo depoimento, Alberto confessou o feminicídio, segundo a polícia. A defesa não foi encontrada.

O casal tem duas filhas, e o relacionamento, de acordo com depoimento de vizinhos, era conturbado. A vizinhança começou a suspeitar quando Alberto alugou o imóvel recentemente para uma loja.

A polícia afirmou ter descoberto contradições no depoimento do homem durante a investigação. Ainda segundo os investigadores, ele admitiu que matou Karine a facadas em casa, transportou e esquartejou o corpo e o ocultou no chão da loja recém-alugada.