Maria Clara é morta e concretada em quintal; mãe confessa crime

O corpo da pequena Maria Clara Aguirre Lisboa, de cinco anos, foi encontrado nessa terça-feira (14) enterrado e coberto por concreto no quintal de uma casa em Itapetininga (SP). A mãe da criança confessou ter participado do crime com o padrasto.
Leia mais: Mãe mata filha com tiro supostamente acidental; polícia investiga
A menina estava desaparecida havia 20 dias, e as buscas começaram depois que o pai procurou a polícia porque não conseguia contato com a filha. Durante as investigações, os agentes chegaram à casa dos pais do atual companheiro da mulher, onde localizaram a suspeita e o homem.
Na delegacia, os dois entraram em contradição e, em seguida, a mãe admitiu o assassinato. Ela afirmou que as agressões começaram como uma “correção”, mas que a filha morreu. Para ocultar o crime, o casal enterrou o corpo no quintal e concretou o local.
Os dois foram presos temporariamente, e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). O laudo vai apontar a causa e a data exata da morte. A Polícia Civil investiga o caso.
*Com informações do SBT e da TV Sorocaba