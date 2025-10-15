16 de outubro de 2025
INTERIOR DE SP

Maria Clara é morta e concretada em quintal; mãe confessa crime

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes sociais via SBT
Para ocultar o crime, o casal enterrou o corpo de Maria Clara no quintal e concretou o local.

O corpo da pequena Maria Clara Aguirre Lisboa, de cinco anos, foi encontrado nessa terça-feira (14) enterrado e coberto por concreto no quintal de uma casa em Itapetininga (SP). A mãe da criança confessou ter participado do crime com o padrasto.

A menina estava desaparecida havia 20 dias, e as buscas começaram depois que o pai procurou a polícia porque não conseguia contato com a filha. Durante as investigações, os agentes chegaram à casa dos pais do atual companheiro da mulher, onde localizaram a suspeita e o homem.

Na delegacia, os dois entraram em contradição e, em seguida, a mãe admitiu o assassinato. Ela afirmou que as agressões começaram como uma “correção”, mas que a filha morreu. Para ocultar o crime, o casal enterrou o corpo no quintal e concretou o local.

Os dois foram presos temporariamente, e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). O laudo vai apontar a causa e a data exata da morte. A Polícia Civil investiga o caso.

*Com informações do SBT e da TV Sorocaba

