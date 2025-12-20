O presidente da Argentina, Javier Milei, discurso em sentido oposto ao de Luiz Inácio Lula da Silva durante a Cúpula do Mercosul, neste sábado (20), em Foz do Iguaçu (PR), ao defender a pressão exercida pelos Estados Unidos contra o regime de Nicolás Maduro, na Venezuela.

Ao se pronunciar, Milei afirmou que o país vizinho enfrenta uma grave crise política e humanitária e classificou o governo venezuelano como ditadura. Segundo ele, a Argentina vê positivamente a postura adotada por Washington e pelo presidente norte-americano Donald Trump, argumentando que abordagens mais cautelosas já não seriam suficientes para lidar com a situação no país.