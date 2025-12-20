O presidente da Argentina, Javier Milei, discurso em sentido oposto ao de Luiz Inácio Lula da Silva durante a Cúpula do Mercosul, neste sábado (20), em Foz do Iguaçu (PR), ao defender a pressão exercida pelos Estados Unidos contra o regime de Nicolás Maduro, na Venezuela.
Ao se pronunciar, Milei afirmou que o país vizinho enfrenta uma grave crise política e humanitária e classificou o governo venezuelano como ditadura. Segundo ele, a Argentina vê positivamente a postura adotada por Washington e pelo presidente norte-americano Donald Trump, argumentando que abordagens mais cautelosas já não seriam suficientes para lidar com a situação no país.
Mais cedo, na abertura do encontro, Lula havia adotado posição contrária. O presidente brasileiro alertou que a eventual intervenção armada dos Estados Unidos na Venezuela representaria uma catástrofe humanitária para a região e criaria um precedente perigoso no cenário internacional, além de colocar à prova os limites do direito internacional.
As declarações de ambos são feitas durante aumento das tensões entre Caracas e Washington. Desde agosto, os Estados Unidos intensificaram a presença militar no Caribe, oficialmente sob a justificativa de reforçar ações de combate ao tráfico internacional de drogas, no contexto de deterioração das relações com o governo Maduro.
