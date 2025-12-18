A França não está pronta para assinar o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, reafirmou nesta quinta-feira (18) o presidente Emmanuel Macron, às vésperas da cúpula do bloco europeu em Bruxelas. Segundo ele, ainda faltam garantias sobre reciprocidade e controle dos produtos importados.
Macron afirmou que, nos termos atuais, o acordo não atende aos interesses europeus e não protege adequadamente a agricultura do continente. Para o presidente francês, os números apresentados não fecham e colocam em risco produtores locais.
Na quarta-feira (17), a União Europeia chegou a um entendimento preliminar para criar mecanismos de controle sobre importações agrícolas ligadas ao pacto com o Mercosul, numa tentativa de responder às críticas de países mais resistentes.
As negociações entre a UE e o bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai foram concluídas em dezembro do ano passado, após cerca de 25 anos de tratativas, mas ainda enfrentam forte oposição de nações como França e Itália, que exigem salvaguardas adicionais para o setor agrícola.
*Com informações da Reuters