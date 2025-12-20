Dois homens foram presos em flagrante na quinta-feira (19) em São Paulo suspeitos de integrar a quadrilha que se passava por policiais civis para extorquir comerciantes na região do Brás, um dos principais polos de comércio popular da capital. Outros cinco suspeitos conseguiram fugir e são procurados.

Segundo a Polícia Civil, o grupo aproveitava o aumento do movimento de fim de ano para abordar comerciantes e clientes. Os criminosos utilizavam distintivos falsos, documentos forjados e armas de brinquedo para intimidar as vítimas, impedindo-as de deixar os estabelecimentos enquanto exigiam dinheiro e bens.