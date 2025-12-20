20 de dezembro de 2025
QUADRILHA

Falsos policiais são presos após tentativa de extorsão no Brás

Por | da Rede Sampi
Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/SBT News
O grupo aproveitava o aumento do movimento de fim de ano para abordar comerciantes e clientes.
Dois homens foram presos em flagrante na quinta-feira (19) em São Paulo suspeitos de integrar a quadrilha que se passava por policiais civis para extorquir comerciantes na região do Brás, um dos principais polos de comércio popular da capital. Outros cinco suspeitos conseguiram fugir e são procurados.

Segundo a Polícia Civil, o grupo aproveitava o aumento do movimento de fim de ano para abordar comerciantes e clientes. Os criminosos utilizavam distintivos falsos, documentos forjados e armas de brinquedo para intimidar as vítimas, impedindo-as de deixar os estabelecimentos enquanto exigiam dinheiro e bens.

De acordo com a Polícia Civil, chamou a atenção o fato de os suspeitos se apresentavam como policiais civis e oficiais de Justiça e, logo após entrar nos comércios, iniciar as exigências.

A tentativa de fuga foi frustrada quando uma viatura da Polícia Militar passou pelo local. Uma funcionária percebeu a situação, saiu da loja, pediu ajuda aos policiais e trancou a porta, impedindo que os suspeitos escapassem até a chegada das equipes.

As investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas e localizar os integrantes foragidos da quadrilha.

*Com informações do SBT News

