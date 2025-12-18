A psicóloga e escritora Fabiana Lenz, 32, sofreu mordidas profundas no abdômen, nádegas e braço. Ela estava no segundo dia de um acampamento que faz no local há cinco anos e queria dar um último mergulho antes de ir embora quando o acidente ocorreu, no dia 8 de dezembro.

Uma mulher se recupera após ter sido atacada por uma capivara enquanto mergulhava na lagoa da Praia da Lagoinha do Leste, em Florianópolis, no início de dezembro.

Capivara atacou a mulher pela barriga dentro da água. "Quando eu dei com a água na altura do peito, recebo um soco assim debaixo da água muito forte, um rasgo assim que me doeu demais, que no primeiro instante eu não entendi nada. Achei que tinha batido num tronco, uma dor violenta", relembrou ao UOL.

Fabiana acredita que o ataque tenha durado oito segundos, até o companheiro intervir na situação. Ao ouvir os gritos desesperados da mulher, o homem entrou na água e conseguiu puxá-la por trás até que o animal selvagem a soltasse. "Foi muito rápido, e já bastante sério nesse pouco tempo de ataque", falou a psicóloga.

Mulher precisou ser retirada do local por helicóptero do Corpo de Bombeiros. Ela foi levada ao Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani, onde realizou os primeiros procedimentos cirúrgicos e foi liberada no mesmo dia para se recuperar em casa -mas com acompanhamento médico.