Falsos policiais federais são presos após assalto de R$100 mil

Dois homens foram presos em Brasília acusados de se passar por agentes da Polícia Federal para roubar uma casa. Usando sirene, distintivos falsos e até luzes de viatura, os criminosos simularam uma abordagem e renderam as vítimas em poucos minutos, informou o SBT News.
Eles fugiram com joias, relógios e outros bens, causando prejuízo de cerca de R$ 100 mil. O crime aconteceu em maio, mas as imagens só foram divulgadas agora.
Segundo a Polícia Civil, quatro homens participaram da ação. Dois já foram localizados: um, de 30 anos, foi preso em Águas Lindas (GO); o outro estava em saída temporária do sistema penitenciário do DF, mesmo com condenações que ultrapassam 155 anos. Identificado como Adamilton Rodrigues de Brito, ele tem histórico de homicídios, roubos e ligação com facção criminosa.
Os outros dois suspeitos ainda são procurados.