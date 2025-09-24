Falsos policiais federais são presos após assalto de R$100 mil

Dois homens foram presos em Brasília acusados de se passar por agentes da Polícia Federal para roubar uma casa. Usando sirene, distintivos falsos e até luzes de viatura, os criminosos simularam uma abordagem e renderam as vítimas em poucos minutos, informou o SBT News.

Eles fugiram com joias, relógios e outros bens, causando prejuízo de cerca de R$ 100 mil. O crime aconteceu em maio, mas as imagens só foram divulgadas agora.