Jornal elege 100 melhores jogadores do mundo; 9 são brasileiros
| Tempo de leitura: 1 min
Nove brasileiros entraram na lista dos 100 melhores jogadores do mundo do jornal britânico The Guardian, sendo Raphinha, do Barcelona (ESP), o mais bem posicionado, em oitavo.
O periódico divulgou as últimas posições ao longo da semana e completou o ranking nesta sexta-feira (19). Arrascaeta, em 87º, foi o único jogador atuando no Brasil a figurar na lista.
Além de Raphinha, apenas Vinícius Junior (22º), do Real Madrid (ESP), e Gabriel Magalhães (29º), do Arsenal (ING), representaram o Brasil entre os 30 melhores.
Ousmane Dembélé, do PSG, também foi eleito o melhor do mundo pelos britânicos, assim como na premiação do Fifa The Best. Lamine Yamal, do Barcelona ficou em segundo, também como na premiação da entidade máxima do futebol
A principal mudança em relação ao The Best foi a inclusão de Vitinha no top-3. O meio-campista do PSG foi apenas o sétimo no prêmio da Fifa.
Em 2024, sete brasileiros entraram na lista, e nenhum jogador atuando no país. Vini, Raphinha, Gabriel Magalhães e Alisson foram mencionados novamente em 2025, enquanto Rodrygo, Ederson e Savinho não entraram no top-100 de 2025.
TOP-10 e os brasileiros:
Ousmane Dembelé (FRA) - PSG (FRA)
Lamine Yamal (ESP) - Barcelona (ESP)
Vitinha (POR) - PSG (FRA)
Mbappé (FRA) - Real Madrid (ESP)
Harry Kane (ING) - Bayern de Munique (ALE)
Erling Haaland (NOR) - Manchester City (ING)
Achraf Hakimi (MAR) - PSG (FRA)
Raphinha - Barcelona (ESP)
Mohamed Salah (EGI) - Liverpool (ING)
Pedri (ESP) - Barcelona (ESP)
22 - Vini Junior - Real Madrid (ESP)
29 - Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)
42 - Marquinhos - PSG (FRA)
49 - Alisson - Liverpool (ING)
59 - Estêvão - Chelsea (ING)
69 - Bruno Guimarães - Newcastle (ING)
72 - João Pedro - Chelsea (ING)
97 - Antony - Real Betis (ESP)