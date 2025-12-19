Nove brasileiros entraram na lista dos 100 melhores jogadores do mundo do jornal britânico The Guardian, sendo Raphinha, do Barcelona (ESP), o mais bem posicionado, em oitavo.

O periódico divulgou as últimas posições ao longo da semana e completou o ranking nesta sexta-feira (19). Arrascaeta, em 87º, foi o único jogador atuando no Brasil a figurar na lista.