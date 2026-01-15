O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu nesta quinta-feira (15) transferir o ex-presidente Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para a Papudinha, apurou o G1.
Leia mais: Moraes decide levar Bolsonaro para a Papudinha, diz jornal
A unidade é vinculada ao Complexo Penitenciário da Papuda no Distrito Federal, onde ele deve iniciar o cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Bolsonaro está detido na superintendência desde que a prisão preventiva foi determinada no âmbito de uma ação penal que investigou tentativa de golpe de Estado.
A Papudinha é uma unidade prisional que fica dentro do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, parte do complexo da Papuda, frequentemente usada para abrigar detentos com foro privilegiado ou condições especiais. Autoridades e observadores apontam que a cela na Papudinha tem infraestrutura diferente da carcerária comum, incluindo espaço adaptado e atendimento de saúde disponível, e já recebeu outras autoridades sob custódia.
*Com informações do G1