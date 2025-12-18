As câmeras já flagraram goleiros usando "colas" em garrafas ou em papel para defender pênaltis de rivais. Algoz do Flamengo na Copa Intercontinental, o goleiro Matvey Safonov, do PSG, fez suas anotações em um local diferente: na toalha.

Safonov foi flagrado consultando anotações em uma toalha vermelha [veja vídeo abaixo]. Ele usou a "colinha" antes e durante as penalidades na final da competição.