O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz vai substituir o secretário-executivo Adroaldo da Cunha Portal, alvo de mandado de prisão domiciliar nesta quinta-feira (18), no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes em aposentadorias e pensões do INSS.

Leia mais: PF mira senador do Maranhão e prende filho do Careca do INSS

Para o cargo de número dois da pasta, o ministro escolheu o procurador federal Felipe Cavalcante e Silva, atual consultor jurídico do ministério. A exoneração de Portal e a nomeação do novo secretário-executivo devem ser oficializadas ainda hoje no Diário Oficial da União.