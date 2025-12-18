O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz vai substituir o secretário-executivo Adroaldo da Cunha Portal, alvo de mandado de prisão domiciliar nesta quinta-feira (18), no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes em aposentadorias e pensões do INSS.
Para o cargo de número dois da pasta, o ministro escolheu o procurador federal Felipe Cavalcante e Silva, atual consultor jurídico do ministério. A exoneração de Portal e a nomeação do novo secretário-executivo devem ser oficializadas ainda hoje no Diário Oficial da União.
Adroaldo Portal foi atingido pela nova fase da operação da Polícia Federal, que apura um esquema de descontos ilegais em benefícios previdenciários. A ação cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em diversos estados e no Distrito Federal.
Nos bastidores do governo, a prisão de um integrante do alto escalão da Previdência gerou preocupação, especialmente diante do impacto político das investigações e do avanço da CPMI do INSS, que também apura irregularidades no sistema de descontos.
Em nota, o Ministério da Previdência informou que seguirá colaborando com as investigações e atuando para recuperar os recursos desviados, destacando que o esquema teve início em gestões anteriores e foi interrompido no atual governo.
*Com informações do SBT