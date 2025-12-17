Ataque aconteceu por voltas das 19h30, enquanto a criança brincava com o cachorro no quintal da casa. Segundo o Corpo de Bombeiros, em certo momento, o pitbull avançou contra a menina, e a mãe ao tentar socorrer, também acabou mordida.

Uma mulher de 30 anos e a filha dela, 3, foram atacadas por um pitbull na noite desta terça-feira (16), no bairro Morumbi, em São Sebastião do Paraíso (MG). Elas foram socorridas e passam bem.

O cachorro havia sido adotado pela família há cerca de um mês. Quando os bombeiros chegaram, a mulher estava consciente e foi encontrada na casa de uma vizinha. Ela tinha ferimentos nas pernas causados por mordidas. Os bombeiros fizeram os primeiros curativos na mulher e a levaram para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.

A criança teve uma laceração na perna. Ela foi levada por uma tia para a para mesma unidade de saúde.

Após o atendimento às vítimas, os bombeiros capturaram o cachorro. O animal foi levado ao canil municipal.