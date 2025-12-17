17 de dezembro de 2025
EM 1ª CLASSE

PF confirma viagem de Lulinha e Careca do INSS a Portugal

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/@Poder360/Youtube
Os registros indicam que ambos estavam no voo JJ–8148, em assentos distintos, mas na mesma classe.

Documentos da Polícia Federal confirmam que Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, viajou para Portugal ao lado de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, em novembro de 2024, em voo de primeira classe da Latam entre Guarulhos e Lisboa, apurou o portal Metrópoles.

Leia mais: 'Careca do INSS' é preso em operação da PF: Quem é e o que fez?

Os registros indicam que ambos estavam no voo JJ–8148, em assentos distintos, mas na mesma classe. A informação corrobora depoimento de Edson Claro, ex-funcionário de Antunes, que relatou viagens internacionais feitas pelos dois, com custos bancados pelo empresário.

A PF obteve a lista de passageiros de modo independente, depois que a CPMI do INSS não conseguiu acessar os dados. No depoimento, o ex-funcionário também afirmou que Lulinha receberia pagamentos regulares do Careca do INSS, além de uma transferência milionária, pontos que seguem sob investigação.

Atualmente morando na Espanha, Lulinha não comentou o caso. A defesa de Antunes também disse não se manifestar por enquanto. A Polícia Federal mantém as apurações sob sigilo.

*Com informações do Metrópoles

