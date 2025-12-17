Documentos da Polícia Federal confirmam que Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, viajou para Portugal ao lado de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, em novembro de 2024, em voo de primeira classe da Latam entre Guarulhos e Lisboa, apurou o portal Metrópoles.

Os registros indicam que ambos estavam no voo JJ–8148, em assentos distintos, mas na mesma classe. A informação corrobora depoimento de Edson Claro, ex-funcionário de Antunes, que relatou viagens internacionais feitas pelos dois, com custos bancados pelo empresário.