A Escola de Educação Infantil Rafa Kids, em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), foi interditada nessa terça (16), diante da suspeita de que funcionários estariam administrando medicamentos em crianças para mantê-las calmas durante as aulas. O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil após a denúncia de uma funcionária aos pais dos alunos.
Mensagens atribuídas a colaboradoras, trocadas no grupo interno, levantaram suspeitas sobre o uso de remédios em crianças pequenas. Num dos diálogos, a monitora diz ter dado dois medicamentos a uma aluna que ainda assim não dormiu. Em outra conversa, o comentário sugere que a criança estaria medicada para permanecer quieta.
A situação veio a público quando uma funcionária alertou as famílias. A partir daí, pais procuraram as autoridades, o que levou à abertura de investigação e à interdição da creche.
Responsáveis por alunos relataram mudanças de comportamento nas crianças. Uma mãe afirmou que o filho, de três anos, passou a resistir a ir à escola nos últimos meses, enquanto outra contou que sentiu culpa por não ter percebido sinais.
Procurada pelo SBT News, a delegada responsável não comentou a investigação. Em nota, a Escola de Educação Infantil Rafa Kids negou as acusações e afirmou seguir todas as normas sanitárias, pedagógicas e legais.
*Com informações do SBT News