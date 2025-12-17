A Escola de Educação Infantil Rafa Kids, em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), foi interditada nessa terça (16), diante da suspeita de que funcionários estariam administrando medicamentos em crianças para mantê-las calmas durante as aulas. O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil após a denúncia de uma funcionária aos pais dos alunos.

Mensagens atribuídas a colaboradoras, trocadas no grupo interno, levantaram suspeitas sobre o uso de remédios em crianças pequenas. Num dos diálogos, a monitora diz ter dado dois medicamentos a uma aluna que ainda assim não dormiu. Em outra conversa, o comentário sugere que a criança estaria medicada para permanecer quieta.