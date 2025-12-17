17 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CONSTRANGIMENTO

TV exibe vídeo pornô em pronto atendimento de hospital

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes sociais via Itatiaia
A situação foi registrada por uma pessoa que estava no local e as imagens circularam nas redes sociais.
A situação foi registrada por uma pessoa que estava no local e as imagens circularam nas redes sociais.

Um vídeo pornográfico foi exibido na televisão do pronto atendimento do Hospital Margarida, em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais, nessa terça-feira (16), constrangendo pacientes e acompanhantes que aguardavam atendimento na unidade.

Leia mais: VÍDEO: Filme pornô é exibido em sala de espera de hospital

A situação foi registrada por uma pessoa que estava no local e as imagens circularam nas redes sociais. Diante do episódio, a direção do hospital abriu um procedimento interno para apurar como o conteúdo adulto passou a ser exibido na TV instalada na sala de espera.

De acordo com a unidade, o aparelho, que é uma Smart TV, teria sido acessado indevidamente por outras pessoas. Assim que o problema foi identificado, a exibição foi interrompida e medidas foram adotadas para evitar que o caso se repita.

*Com informações do Itatiaia

Comentários

Comentários