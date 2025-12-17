Um vídeo pornográfico foi exibido na televisão do pronto atendimento do Hospital Margarida, em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais, nessa terça-feira (16), constrangendo pacientes e acompanhantes que aguardavam atendimento na unidade.

A situação foi registrada por uma pessoa que estava no local e as imagens circularam nas redes sociais. Diante do episódio, a direção do hospital abriu um procedimento interno para apurar como o conteúdo adulto passou a ser exibido na TV instalada na sala de espera.