A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a nova fase da Operação Sem Desconto, que apura descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS, com desvios estimados em até R$ 6,3 bilhões. Entre os alvos está o senador Weverton Rocha (PDT-MA), que teve mandados de busca e apreensão cumpridos.

O secretário-executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, foi afastado do cargo e teve prisão domiciliar decretada por decisão do STF. A PF também prendeu Romeu Carvalho Antunes, filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, além de Éric Fidélis, filho de um ex-diretor de Benefícios do órgão.