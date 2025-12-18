18 de dezembro de 2025
Campeão de fisiculturismo morre do coração aos 30 anos

Reprodução/@ifbbpro_wangkun/ Instagram
A Associação Provincial de Fisiculturismo aponta possível ataque cardíaco como causa da fatalidade.

O fisiculturismo internacional amanheceu de luto com a morte do atleta chinês Wang Kun, de 30 anos. Considerado um dos principais nomes da modalidade no país, o competidor morreu de repentinamente, e a Associação Provincial de Fisiculturismo aponta possível ataque cardíaco como causa da fatalidade.

Wang era atleta profissional da IFBB e dominou o cenário nacional ao conquistar oito títulos consecutivos do Campeonato Nacional de Fisiculturismo da CBBA, feito que o colocou entre os grandes da história recente do esporte na China.

Conhecido pela disciplina extrema, o fisiculturista relatava uma rotina rígida de treinos e restrições alimentares. Ele dizia abrir mão de datas festivas, até do Ano Novo Chinês.

