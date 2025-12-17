17 de dezembro de 2025
Confira a lista completa de todos os clubes campeões mundiais

A estrela do goleiro russo Matvey Safonov brilhou nos pênaltis
Com o título da Copa Intercontinental conquistado nesta quarta-feira (17) sobre o Flamengo, o PSG (Paris Saint-Germain) sagrou-se campeão mundial pela primeira vez em sua história.

Neste ano, dois clubes celebraram a conquista de um título mundial -o time parisiense já havia ficado com o vice-campeonato da edição inaugural da Copa do Mundo de Clubes, perdendo a decisão para o Chelsea.

Até 2017, a Fifa (Federação Internacional de Futebol) reconhecia como campeões mundiais somente o Corinthians, pela vitória no Mundial de Clubes de 2000, e os times que venceram a Copa Intercontinental a partir de 2005, quando a própria entidade passou a organizar a competição.

A partir de então, uma decisão do conselho da Fifa passou a considerar como campeões mundiais todos os times que também venceram o duelo entre os campeões sul-americano e europeu, desde 1960 até 2004.

Com a decisão, a entidade estabeleceu que, no ano 2000, além do Corinthians, o Boca Juniors também foi campeão mundial, pela vitória na Copa Intercontinental sobre o Real Madrid.

Veja lista dos clubes campeões mundiais chancelada pela Fifa

  • 1960: Real Madrid (Espanha)
  • 1961: Peñarol (Uruguai)
  • 1962: Santos (Brasil)
  • 1963: Santos (Brasil)
  • 1964: Inter de Milão (Itália)
  • 1965: Inter de Milão (Itália)
  • 1966: Peñarol (Uruguai)
  • 1967: Racing Club (Argentina)
  • 1968: Estudiantes (Argentina)
  • 1969: AC Milan (Itália)
  • 1970: Feyenoord (Holanda)
  • 1971: Nacional (Uruguai)
  • 1972: Ajax (Holanda)
  • 1973: Independiente (Argentina)
  • 1974: Atlético Madrid (Espanha)
  • 1975: N/A [partida não realizada: Bayern de Munique (Alemanha) x Independiente (Argentina)]
  • 1976: Bayern de Munique (Alemanha)
  • 1977: Boca Juniors (Argentina)
  • 1978: N/A [partida não realizada: Boca Juniors (Argentina) x Liverpool (Inglaterra)]
  • 1979: Olimpia (Paraguai)
  • 1980: Nacional (Uruguai)
  • 1981: Flamengo (Brasil)
  • 1982: Peñarol (Uruguai)
  • 1983: Grêmio (Brasil)
  • 1984: Independiente (Argentina)
  • 1985: Juventus (Itália)
  • 1986: River Plate (Argentina)
  • 1987: Porto (Portugal)
  • 1988: Nacional (Uruguai)
  • 1989: AC Milan (Itália)
  • 1990: AC Milan (Itália)
  • 1991: Estrela Vermelha (Iugoslávia)
  • 1992: São Paulo (Brasil)
  • 1993: São Paulo (Brasil)
  • 1994: Vélez Sarsfield (Argentina)
  • 1995: Ajax (Holanda)
  • 1996: Juventus (Itália)
  • 1997: Borussia Dortmund (Alemanha)
  • 1998: Real Madrid (Espanha)
  • 1999: Manchester United (Inglaterra)
  • 2000: Corinthians (Brasil) - Campeonato Mundial de Clubes da Fifa
  • 2000: Boca Juniors (Argentina) - Copa Intercontinental
  • 2001: Bayern de Munique (Alemanha)
  • 2002: Real Madrid (Espanha)
  • 2003: Boca Juniors (Argentina)
  • 2004: Porto (Portugal)
  • 2005: São Paulo (Brasil)
  • 2006: Internacional (Brasil)
  • 2007: AC Milan (Itália)
  • 2008: Manchester United (Inglaterra)
  • 2009: Barcelona (Espanha)
  • 2010: Inter de Milão (Itália)
  • 2011: Barcelona (Espanha)
  • 2012: Corinthians (Brasil)
  • 2013: Bayern de Munique (Alemanha)
  • 2014: Real Madrid (Espanha)
  • 2015: Barcelona (Espanha)
  • 2016: Real Madrid (Espanha)
  • 2017: Real Madrid (Espanha)
  • 2018: Real Madrid (Espanha)
  • 2019: Liverpool (Inglaterra)
  • 2020: Bayern de Munique (Alemanha)
  • 2021: Chelsea (Inglaterra)
  • 2022: Real Madrid (Espanha)
  • 2023: Manchester City (Inglaterra)
  • 2024: Real Madrid (Espanha)
  • 2025: Chelsea (Inglaterra) - Copa do Mundo de Clubes da Fifa
  • 2025: PSG (França) - Copa Intercontinental

