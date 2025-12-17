Confira a lista completa de todos os clubes campeões mundiais
Com o título da Copa Intercontinental conquistado nesta quarta-feira (17) sobre o Flamengo, o PSG (Paris Saint-Germain) sagrou-se campeão mundial pela primeira vez em sua história.
Neste ano, dois clubes celebraram a conquista de um título mundial -o time parisiense já havia ficado com o vice-campeonato da edição inaugural da Copa do Mundo de Clubes, perdendo a decisão para o Chelsea.
Até 2017, a Fifa (Federação Internacional de Futebol) reconhecia como campeões mundiais somente o Corinthians, pela vitória no Mundial de Clubes de 2000, e os times que venceram a Copa Intercontinental a partir de 2005, quando a própria entidade passou a organizar a competição.
A partir de então, uma decisão do conselho da Fifa passou a considerar como campeões mundiais todos os times que também venceram o duelo entre os campeões sul-americano e europeu, desde 1960 até 2004.
Com a decisão, a entidade estabeleceu que, no ano 2000, além do Corinthians, o Boca Juniors também foi campeão mundial, pela vitória na Copa Intercontinental sobre o Real Madrid.
Veja lista dos clubes campeões mundiais chancelada pela Fifa
- 1960: Real Madrid (Espanha)
- 1961: Peñarol (Uruguai)
- 1962: Santos (Brasil)
- 1963: Santos (Brasil)
- 1964: Inter de Milão (Itália)
- 1965: Inter de Milão (Itália)
- 1966: Peñarol (Uruguai)
- 1967: Racing Club (Argentina)
- 1968: Estudiantes (Argentina)
- 1969: AC Milan (Itália)
- 1970: Feyenoord (Holanda)
- 1971: Nacional (Uruguai)
- 1972: Ajax (Holanda)
- 1973: Independiente (Argentina)
- 1974: Atlético Madrid (Espanha)
- 1975: N/A [partida não realizada: Bayern de Munique (Alemanha) x Independiente (Argentina)]
- 1976: Bayern de Munique (Alemanha)
- 1977: Boca Juniors (Argentina)
- 1978: N/A [partida não realizada: Boca Juniors (Argentina) x Liverpool (Inglaterra)]
- 1979: Olimpia (Paraguai)
- 1980: Nacional (Uruguai)
- 1981: Flamengo (Brasil)
- 1982: Peñarol (Uruguai)
- 1983: Grêmio (Brasil)
- 1984: Independiente (Argentina)
- 1985: Juventus (Itália)
- 1986: River Plate (Argentina)
- 1987: Porto (Portugal)
- 1988: Nacional (Uruguai)
- 1989: AC Milan (Itália)
- 1990: AC Milan (Itália)
- 1991: Estrela Vermelha (Iugoslávia)
- 1992: São Paulo (Brasil)
- 1993: São Paulo (Brasil)
- 1994: Vélez Sarsfield (Argentina)
- 1995: Ajax (Holanda)
- 1996: Juventus (Itália)
- 1997: Borussia Dortmund (Alemanha)
- 1998: Real Madrid (Espanha)
- 1999: Manchester United (Inglaterra)
- 2000: Corinthians (Brasil) - Campeonato Mundial de Clubes da Fifa
- 2000: Boca Juniors (Argentina) - Copa Intercontinental
- 2001: Bayern de Munique (Alemanha)
- 2002: Real Madrid (Espanha)
- 2003: Boca Juniors (Argentina)
- 2004: Porto (Portugal)
- 2005: São Paulo (Brasil)
- 2006: Internacional (Brasil)
- 2007: AC Milan (Itália)
- 2008: Manchester United (Inglaterra)
- 2009: Barcelona (Espanha)
- 2010: Inter de Milão (Itália)
- 2011: Barcelona (Espanha)
- 2012: Corinthians (Brasil)
- 2013: Bayern de Munique (Alemanha)
- 2014: Real Madrid (Espanha)
- 2015: Barcelona (Espanha)
- 2016: Real Madrid (Espanha)
- 2017: Real Madrid (Espanha)
- 2018: Real Madrid (Espanha)
- 2019: Liverpool (Inglaterra)
- 2020: Bayern de Munique (Alemanha)
- 2021: Chelsea (Inglaterra)
- 2022: Real Madrid (Espanha)
- 2023: Manchester City (Inglaterra)
- 2024: Real Madrid (Espanha)
- 2025: Chelsea (Inglaterra) - Copa do Mundo de Clubes da Fifa
- 2025: PSG (França) - Copa Intercontinental