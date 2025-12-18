Milhares de agricultores ocuparam ruas de Bruxelas com tratores nesta quinta-feira (18) para protestar contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, que, segundo eles, ameaça a sobrevivência do setor agrícola europeu.

Mais de 150 tratores bloquearam vias centrais da capital belga enquanto líderes da UE participavam de uma cúpula decisiva sobre o futuro do pacto. Manifestantes lançaram batatas e ovos contra a polícia, soltaram fogos e paralisaram o trânsito. As autoridades reagiram com gás lacrimogêneo, canhões de água e interdições em túneis e acessos da cidade.