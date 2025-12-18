18 de dezembro de 2025
PROTESTO

Acordo UE-Mercosul: Produtores lançam batatas e ovos na polícia

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/@mog_russEN/X
Manifestantes lançaram batatas e ovos contra a polícia.
Milhares de agricultores ocuparam ruas de Bruxelas com tratores nesta quinta-feira (18) para protestar contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, que, segundo eles, ameaça a sobrevivência do setor agrícola europeu.

Leia mais: Macron volta a barrar acordo União Europeia-Mercosul

Mais de 150 tratores bloquearam vias centrais da capital belga enquanto líderes da UE participavam de uma cúpula decisiva sobre o futuro do pacto. Manifestantes lançaram batatas e ovos contra a polícia, soltaram fogos e paralisaram o trânsito. As autoridades reagiram com gás lacrimogêneo, canhões de água e interdições em túneis e acessos da cidade.

Os agricultores temem que a entrada de produtos mais baratos da América do Sul — como carne bovina, açúcar, arroz, mel e soja — prejudique produtores europeus, que seguem regras mais rígidas, especialmente no uso de pesticidas proibidos na UE.

O acordo enfrenta forte resistência de países como França e Itália, enquanto Alemanha e Espanha defendem sua aprovação imediata. O tratado, negociado há 25 anos, criaria a maior área de livre comércio do mundo, reunindo cerca de 780 milhões de pessoas.

Com informações do

