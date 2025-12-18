Milhares de agricultores ocuparam ruas de Bruxelas com tratores nesta quinta-feira (18) para protestar contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, que, segundo eles, ameaça a sobrevivência do setor agrícola europeu.
Leia mais: Macron volta a barrar acordo União Europeia-Mercosul
Mais de 150 tratores bloquearam vias centrais da capital belga enquanto líderes da UE participavam de uma cúpula decisiva sobre o futuro do pacto. Manifestantes lançaram batatas e ovos contra a polícia, soltaram fogos e paralisaram o trânsito. As autoridades reagiram com gás lacrimogêneo, canhões de água e interdições em túneis e acessos da cidade.
Os agricultores temem que a entrada de produtos mais baratos da América do Sul — como carne bovina, açúcar, arroz, mel e soja — prejudique produtores europeus, que seguem regras mais rígidas, especialmente no uso de pesticidas proibidos na UE.
O acordo enfrenta forte resistência de países como França e Itália, enquanto Alemanha e Espanha defendem sua aprovação imediata. O tratado, negociado há 25 anos, criaria a maior área de livre comércio do mundo, reunindo cerca de 780 milhões de pessoas.
Com informações do
??????BREAKING— RussiaNews ???????? (@mog_russEN) December 18, 2025
Police used excessive force to suppress protesters in Luxembourg Square in Brussels, as people demonstrated in front of the European Parliament.
The protests sharply escalated outside the European Parliament during a rally by European farmers against the Mercosur… pic.twitter.com/PZp2dOa8IN