Na mesma linha apocalíptica, a vidente também teria associado 2026 ao início da Terceira Guerra Mundial. A leitura reaparece em um momento marcado por conflitos armados e disputas diplomáticas, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, tensão na faixa de Gaza e o impasse envolvendo China e Taiwan. Mas, segundo essas versões, o conflito não representaria o fim da humanidade: Baba Vanga teria afirmado que o mundo só acabaria em 5079.

A famosa vidente búlgara Baba Vanga teria previsto que 2026 marcaria dois eventos extremos: o primeiro contato da humanidade com extraterrestres e o início de uma Terceira Guerra Mundial. De acordo com relatos de seguidores, Baba Vanga afirmava que uma nave alienígena de grandes proporções entraria na atmosfera da Terra em novembro de 2026, sem deixar claro se os visitantes teriam intenções hostis ou pacíficas. A previsão ganhou mais atenção recentemente diante do crescimento de registros de fenômenos aéreos não identificados e de especulações em torno do cometa 3I/ATLAS.

Nascida em 1911, em uma região que hoje faz parte da Macedônia do Norte, Vangeliya Pandeva Gushterova perdeu a visão aos 12 anos, após um episódio atribuído a um tornado. A partir daí, passou a ser considerada clarividente e ganhou notoriedade ao receber visitantes em busca de previsões, conselhos espirituais e curas alternativas, especialmente durante e após a Segunda Guerra Mundial.

Apesar da popularidade, o legado da vidente é cercado de controvérsias. Baba Vanga nunca deixou registros escritos -era analfabeta- e todas as profecias que lhe são atribuídas foram anotadas por terceiros, muitas vezes após sua morte.

Mas 2026 não é a primeira vez que Baba Vanga teria previsto a Terceira Guerra Mundial. Segundo alguns seguidores, o conflito começaria em 2010 e terminaria em 2014, o que não se concretizou. Outro exemplo de previsão errado envolve a Copa do Mundo de 1994, em que ela teria dito que a final seria disputada por duas seleções que começariam com a letra B, algo que não ocorreu.

Ainda assim, defensores da vidente afirmam que ela teria antecipado eventos como os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, o desastre nuclear de Chernobyl, a morte da princesa Diana, o tsunami de 2004 e o aquecimento global.