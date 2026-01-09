O motoboy Eduardo Pastri, de 29 anos, morreu nessa quinta-feira (8), depois de duas semanas internado em estado grave por ter se engasgado com um alimento na noite de Natal, em Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná.
Eduardo foi socorrido e encaminhado a um hospital da cidade, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O quadro clínico se agravou ao longo dos dias e, na quinta, a equipe médica confirmou a morte encefálica.
A morte do rapaz comoveu familiares, amigos e moradores de Francisco Beltrão. Eduardo deixa a mãe, uma irmã, uma sobrinha e a namorada. O velório foi realizado na Capela Municipal do bairro Alvorada, e o sepultamento, nesta sexta-feira (9), no Cemitério Municipal Aeroporto.
