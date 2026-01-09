09 de janeiro de 2026
AOS 29 ANOS

Morre motoboy que se engasgou com comida na noite de Natal

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/lucasbackes_mbl/Instagram
Eduardo deixa a mãe, uma irmã, uma sobrinha e a namorada.

O motoboy Eduardo Pastri, de 29 anos, morreu nessa quinta-feira (8), depois de duas semanas internado em estado grave por ter se engasgado com um alimento na noite de Natal, em Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná.

Leia mais: Nova diretriz de associação médica muda manobras de desengasgo

Eduardo foi socorrido e encaminhado a um hospital da cidade, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O quadro clínico se agravou ao longo dos dias e, na quinta, a equipe médica confirmou a morte encefálica.

A morte do rapaz comoveu familiares, amigos e moradores de Francisco Beltrão. Eduardo deixa a mãe, uma irmã, uma sobrinha e a namorada. O velório foi realizado na Capela Municipal do bairro Alvorada, e o sepultamento, nesta sexta-feira (9), no Cemitério Municipal Aeroporto.

*Com informações da Banda B

