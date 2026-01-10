A influenciadora Isabel Veloso morreu neste sábado (10), aos 19 anos. A informação foi confirmada pelo marido, Lucas Borbas, via redes sociais.

Leia mais: Isabel Veloso é entubada de novo após pneumonia grave

Natural do Paraná, Isabel ganhou notoriedade ao compartilhar com seguidores a rotina de tratamento contra um linfoma de Hodgkin. Ela deixa o marido e um filho, Arthur, de um ano. Na mensagem de despedida, Lucas destacou a história do casal e afirmou que a memória da influenciadora permanece viva na família e nas pessoas que acompanharam sua trajetória.