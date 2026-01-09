O promotor de Justiça Gustavo Roberto Chaim Pozzebon e a família foram feitos reféns durante um assalto à residência onde moram, em Monte Alegre do Sul, no interior de São Paulo. O crime foi cometido na manhã de quarta-feira (7), quando ao menos sete criminosos armados invadiram o imóvel pelos fundos após cortar a cerca.

Leia mais: Homem invade veículo e faz mãe e filho de 9 anos reféns em Bauru

Segundo a polícia, a esposa do promotor foi rendida primeiro, seguida pelos filhos e por ele próprio. As vítimas tiveram os pulsos amarrados com abraçadeiras e permaneceram sob vigilância num cômodo da casa por cerca de cinco horas. Funcionários que chegaram depois ao local também foram dominados.