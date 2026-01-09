09 de janeiro de 2026
Promotor e família são feitos reféns por 5 horas durante assalto

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Sete criminosos armados invadiram o imóvel da família pelos fundos após cortar a cerca.
O promotor de Justiça Gustavo Roberto Chaim Pozzebon e a família foram feitos reféns durante um assalto à residência onde moram, em Monte Alegre do Sul, no interior de São Paulo. O crime foi cometido na manhã de quarta-feira (7), quando ao menos sete criminosos armados invadiram o imóvel pelos fundos após cortar a cerca.

Segundo a polícia, a esposa do promotor foi rendida primeiro, seguida pelos filhos e por ele próprio. As vítimas tiveram os pulsos amarrados com abraçadeiras e permaneceram sob vigilância num cômodo da casa por cerca de cinco horas. Funcionários que chegaram depois ao local também foram dominados.

Durante a ação, os suspeitos recolheram celulares e notebooks, acessaram aplicativos bancários e fizeram diversas transações financeiras. O valor levado não foi divulgado. Na fuga, a quadrilha roubou o carro da família.

Horas após o crime, um dos envolvidos foi preso em Itatiba. Identificado como Caio Roberto Domingues, ele dirigia um dos veículos usados no assalto. À polícia, confessou participação e disse atuar como “batedor” do grupo. Ele foi autuado por associação criminosa armada, roubo com restrição de liberdade e corrupção ativa.

*Com informações do Metrópoles

