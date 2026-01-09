09 de janeiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
MARMITA ENVENENADA

Proibida de ver namorado, menina tenta matar os pais com veneno

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Civil
Segundo a Polícia Civil, a adolescente colocou veneno nas marmitas da família e de um primo.
Segundo a Polícia Civil, a adolescente colocou veneno nas marmitas da família e de um primo.

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais, suspeita de tentar matar os próprios pais por ter sido proibida de se encontrar com o namorado. Segundo a Polícia Civil, ela colocou veneno nas marmitas da família e de um primo.

O primo, de 36 anos, foi o primeiro a comer a refeição, percebeu o gosto estranho e passou mal. Ele precisou de atendimento médico e passou por lavagem estomacal, mas seu quadro é estável agora. Antes que os pais da jovem consumissem a comida, o homem conseguiu alertá-los.

Leia mais: Idoso é preso por matar jovem com 'sanduíche de chumbinho'

De acordo com a investigação, a substância usada foi “chumbinho”, veneno comumente empregado para matar ratos. Questionada, a adolescente afirmou que agiu por raiva por ter sido repreendida pela mãe ao sair escondida para encontrar o namorado.

A jovem foi autuada por ato infracional análogo à tentativa de homicídio. O frasco com o veneno e amostras dos alimentos foram apreendidos, e ela permanece à disposição da Justiça.

*Com informações do SBT News

Comentários

Comentários