Uma adolescente de 17 anos foi apreendida em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais, suspeita de tentar matar os próprios pais por ter sido proibida de se encontrar com o namorado. Segundo a Polícia Civil, ela colocou veneno nas marmitas da família e de um primo.

O primo, de 36 anos, foi o primeiro a comer a refeição, percebeu o gosto estranho e passou mal. Ele precisou de atendimento médico e passou por lavagem estomacal, mas seu quadro é estável agora. Antes que os pais da jovem consumissem a comida, o homem conseguiu alertá-los.

