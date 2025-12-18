Um acidente em uma escada rolante na estação Brás da CPTM, em São Paulo, deixou 13 pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (18).

Passageiros caíram uns sobre os outros. Um carrinho de compras enroscou na lateral da escada, gerou aglomeração no equipamento e fez com que passageiros caíssem, por volta das 8h30.