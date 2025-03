Tarcísio privatiza linhas da CPTM apesar de críticas de sindicato

Apesar da ameaça de greve e das críticas de sindicatos, o governo de Tarcísio de Freitas segue com a privatização das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM, com o leilão marcado para esta sexta-feira (28), na B3. O processo visa a concessão dessas linhas à iniciativa privada, com investimentos de R$ 14,3 bilhões para melhorias operacionais e estruturais ao longo de 25 anos.

A privatização foi criticada por sindicatos, como o dos ferroviários, que ameaçaram greve, mas recuaram após acordo judicial que suspendeu a paralisação até o dia do leilão. O governo espera que a concessão reduza o intervalo entre os trens, ampliando a capacidade de transporte e trazendo novas estações e melhorias na infraestrutura.