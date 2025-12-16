Quatro homens morreram quando um caminhão carregado com arroz tombou sobre o carro em que eles estavam na Rodovia Armando de Sales Oliveira (SP-322), em Monte Azul Paulista, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (16).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu no km 421 da rodovia. O caminhão perdeu o controle da direção, rodou na pista e tombou sobre o Volkswagen Gol que seguia no sentido oposto. O carro foi completamente destruído.

Equipes de resgate foram acionadas, mas as quatro vítimas morreram no local. Conforme apuração da EPTV, afiliada da TV Globo, os homens trabalhavam em Olímpia (SP). Três deles eram irmãos. As vítimas foram identificadas como Roberto Lima da Silva, de 73 anos, Rafael Marques de Souza, de 34, Rian Marques de Souza, de 24, e Maximiliano Marques de Souza, de 29.