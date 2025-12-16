Um colaborador do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais) foi morto a tiros, nesta segunda-feira (15), em uma terra indígena no Pará. A equipe que ele integrava foi alvo de emboscada enquanto cumpria decisão judicial do STF (Supremo Tribunal Federal) para a expulsão de invasores e apreensão de gado ilegal no território Apyterewa, a cerca de 1,1 mil quilômetros de Belém.

Leia mais: Senadores aprovam marco temporal com votação acelerada

O homem, um vaqueiro que apoiava a equipe do Ibama na ação, chegou a ser socorrido e foi levado de helicóptero para um hospital em São Félix do Xingu, mas não resistiu.