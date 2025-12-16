O Poupatempo SP.GOV.BR ampliou sua plataforma digital e passou a concentrar quase 4 mil serviços públicos num único ambiente online. A proposta é facilitar o acesso do cidadão a atendimentos nas áreas de saúde, documentos, educação, trânsito e serviços municipais, reduzindo deslocamentos e filas presenciais em todo o estado de São Paulo.

Atualmente, o aplicativo responde por mais de 30% das interações digitais com serviços públicos estaduais, soma mais de 10 milhões de downloads e registra cerca de 70 milhões de acessos por ano. O acesso pode ser feito por celular, tablet ou computador.

Saúde na palma da mão