O Poupatempo SP.GOV.BR ampliou sua plataforma digital e passou a concentrar quase 4 mil serviços públicos num único ambiente online. A proposta é facilitar o acesso do cidadão a atendimentos nas áreas de saúde, documentos, educação, trânsito e serviços municipais, reduzindo deslocamentos e filas presenciais em todo o estado de São Paulo.
Leia mais: Saiba onde emitir a CIN e o que muda com a nova identidade
Atualmente, o aplicativo responde por mais de 30% das interações digitais com serviços públicos estaduais, soma mais de 10 milhões de downloads e registra cerca de 70 milhões de acessos por ano. O acesso pode ser feito por celular, tablet ou computador.
Saúde na palma da mão
Na área da saúde, a plataforma permite agendamento de exames preventivos, como mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos, além da consulta a filas de transplantes e tratamentos oncológicos. O usuário também encontra informações sobre hemocentros e programas de apoio para redução do consumo de álcool e cigarro, com orientações e encaminhamento para atendimento na rede pública.
Zeladoria pelo celular
O aplicativo passou a oferecer serviços de zeladoria urbana via plataforma Cidades.SP.GOV.BR. Entre as opções estão solicitações de tapa-buraco, poda de árvores, iluminação pública e limpeza urbana. O pedido pode ser feito com envio de fotos e acompanhamento direto pelo app. Desde março, mais de 12 mil solicitações já foram registradas. Nas cidades integradas, as demandas são encaminhadas automaticamente às prefeituras responsáveis.
Trânsito sem filas
O Poupatempo reúne os principais serviços digitais do Detran-SP, como licenciamento anual, consulta de multas, pagamento de IPVA, renovação da CNH e a Transferência Digital de Veículos (TDV), que permite a compra e venda de veículos de forma totalmente online, sem necessidade de cartório.
Escola e documentos no app
Estudantes da rede estadual podem acessar a Carteirinha Escolar Digital, consultar matrícula e boletim. Na área de documentos, é possível acompanhar a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), emitir atestado de antecedentes criminais, obter comprovantes de CPF e acessar serviços da Justiça Eleitoral relacionados ao título de eleitor.
O aplicativo também permite a apresentação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CipTEA), garantindo atendimento preferencial, além do uso da Carteira de Trabalho Digital.
Como acessar
Para utilizar os serviços, é necessário ter uma conta gov.br. Após o login, basta acessar as funcionalidades disponíveis no aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, disponível para Android e iOS.
A plataforma é o principal canal digital do Governo de São Paulo para serviços públicos, reunindo em um único ambiente soluções que antes exigiam agendamento e atendimento presencial.