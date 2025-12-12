Uma bebê de 1 ano e 4 meses morreu na quinta-feira (11) após ser deixada aos cuidados de uma mulher, em uma creche que funcionava em situação irregular em Ceilândia, no Distrito Federal.

Essa foi a primeira vez que Laura Rebeca Ribeiro dos Santos foi deixada na creche. A menina costumava ficar sob os cuidados da avó, mas, ontem, a mulher precisava resolver alguns assuntos pessoais e não conseguiu cuidar da neta. Esse foi o relato passado pelos pais e que consta no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar do Distrito Federal.

Mãe da bebê recebeu recomendação da creche e deixou a filha no local. A cabeleireira Lorrany Stephane explicou que precisava trabalhar, não tinha com quem deixar a filha e lhe recomendaram a creche, com elogios pela forma como a dona cuidava das crianças. Ela pagou R$ 50 pela diária.