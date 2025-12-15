Presidente do SBT e filha de Silvio Santos, Daniela Abravanel Beyruti se manifestou após a repercussão de uma crise pública envolvendo o cantor Zezé Di Camargo e a emissora.

O sertanejo pediu que o SBT não exiba seu tradicional especial de Natal e anunciou o rompimento do contrato com o canal. Em declarações públicas, Zezé afirmou que a emissora está “se prostituindo” ao convidar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para um evento institucional, crítica que gerou forte reação nas redes sociais e colocou em debate a postura editorial do SBT e o lançamento do novo canal SBT News.