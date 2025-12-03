03 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
GOVERNO DE SP

Pesquisa testa novos nomes contra Tarcísio nas eleições de 2026

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Fernando Nascimento/Governo de SP
A pesquisa mostra que a oposição ainda busca formar alternativas competitivas.
A pesquisa mostra que a oposição ainda busca formar alternativas competitivas.

O levantamento feito entre 29 de novembro e 1º de dezembro de 2025 pelo instituto Real Time Big Data aponta que o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece liderando com até 50% das intenções de voto nos cenários estimulados. No entanto, a pesquisa mostra que a oposição ainda busca formar alternativas competitivas, e sugere que nomes diversos podem disputar o Palácio dos Bandeirantes em 2026.

Leia mais: Tarcísio é tratado como presidenciável em evento de banco

Principais cenários para o governo de São Paulo (2026)

Cenário 1º colocado 2º colocado Principais adversários
Cenário 1 Tarcísio — 45% Geraldo Alckmin — 26% Érika Hilton (9%), Paulo Serra 6%, Kim Kataguiri 6% 
Cenário 2 Tarcísio — 49% Fernando Haddad — 22% Érika Hilton 8%, Paulo Serra 7%, Kim Kataguiri 7% 
Cenário 3 Tarcísio — 50% Márcio França — 15% Érika Hilton 11%, Paulo Serra 8%, Kim Kataguiri 8% 
Cenário 4 (sem Tarcísio) Capitão Derrite / Fernando Haddad — 25% cada Paulo Serra 9%, Kim Kataguiri 9%, Érika Hilton 8%
Cenário 5 Ricardo Nunes — 28% Fernando Haddad — 25% Paulo Serra 9%, Kim Kataguiri 9%, Érika Hilton 8% 

(Outros cenários do levantamento mostram variações com nomes como Rodrigo Garcia, mas mantêm o padrão de vantagem de Tarcísio quando ele disputa.)

O que o resultado indica

Vantagem confortável para Tarcísio: Em todos os cenários com o atual governador no páreo, ele lidera com folga: entre 45% e 50% das intenções de voto.

  • Oposição fragmentada e em formação: Sem Tarcísio, nomes como Capitão Derrite, Fernando Haddad e Ricardo Nunes ganham força, mas nenhum aparece em posição dominante.

  • Espaço para surpresas: A divisão entre vários candidatos de centro, direita e esquerda, e mudanças na composição de chapas, favorecem disputas imprevisíveis.

    • Diante do cenário, a pesquisa sugere que, embora o favoritismo de Tarcísio seja forte, a disputa ainda pode ganhar contornos variados dependendo de decisões partidárias, alianças e surgimento de novos candidatos. A fragmentação da oposição e o número elevado de indecisos e votos potenciais em branco ou nulo seguem mantendo o pleito em aberto — especialmente se nomes alternativos decidirem entrar de fato no jogo.

    Comentários

    Comentários