O levantamento feito entre 29 de novembro e 1º de dezembro de 2025 pelo instituto Real Time Big Data aponta que o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece liderando com até 50% das intenções de voto nos cenários estimulados. No entanto, a pesquisa mostra que a oposição ainda busca formar alternativas competitivas, e sugere que nomes diversos podem disputar o Palácio dos Bandeirantes em 2026.
Principais cenários para o governo de São Paulo (2026)
|Cenário
|1º colocado
|2º colocado
|Principais adversários
|Cenário 1
|Tarcísio — 45%
|Geraldo Alckmin — 26%
|Érika Hilton (9%), Paulo Serra 6%, Kim Kataguiri 6%
|Cenário 2
|Tarcísio — 49%
|Fernando Haddad — 22%
|Érika Hilton 8%, Paulo Serra 7%, Kim Kataguiri 7%
|Cenário 3
|Tarcísio — 50%
|Márcio França — 15%
|Érika Hilton 11%, Paulo Serra 8%, Kim Kataguiri 8%
|Cenário 4 (sem Tarcísio)
|Capitão Derrite / Fernando Haddad — 25% cada
|—
|Paulo Serra 9%, Kim Kataguiri 9%, Érika Hilton 8%
|Cenário 5
|Ricardo Nunes — 28%
|Fernando Haddad — 25%
|Paulo Serra 9%, Kim Kataguiri 9%, Érika Hilton 8%
(Outros cenários do levantamento mostram variações com nomes como Rodrigo Garcia, mas mantêm o padrão de vantagem de Tarcísio quando ele disputa.)
O que o resultado indica
Vantagem confortável para Tarcísio: Em todos os cenários com o atual governador no páreo, ele lidera com folga: entre 45% e 50% das intenções de voto.
Oposição fragmentada e em formação: Sem Tarcísio, nomes como Capitão Derrite, Fernando Haddad e Ricardo Nunes ganham força, mas nenhum aparece em posição dominante.
Espaço para surpresas: A divisão entre vários candidatos de centro, direita e esquerda, e mudanças na composição de chapas, favorecem disputas imprevisíveis.
Diante do cenário, a pesquisa sugere que, embora o favoritismo de Tarcísio seja forte, a disputa ainda pode ganhar contornos variados dependendo de decisões partidárias, alianças e surgimento de novos candidatos. A fragmentação da oposição e o número elevado de indecisos e votos potenciais em branco ou nulo seguem mantendo o pleito em aberto — especialmente se nomes alternativos decidirem entrar de fato no jogo.