O levantamento feito entre 29 de novembro e 1º de dezembro de 2025 pelo instituto Real Time Big Data aponta que o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece liderando com até 50% das intenções de voto nos cenários estimulados. No entanto, a pesquisa mostra que a oposição ainda busca formar alternativas competitivas, e sugere que nomes diversos podem disputar o Palácio dos Bandeirantes em 2026.

Principais cenários para o governo de São Paulo (2026)

Cenário 1º colocado 2º colocado Principais adversários Cenário 1 Tarcísio — 45% Geraldo Alckmin — 26% Érika Hilton (9%), Paulo Serra 6%, Kim Kataguiri 6% Cenário 2 Tarcísio — 49% Fernando Haddad — 22% Érika Hilton 8%, Paulo Serra 7%, Kim Kataguiri 7% Cenário 3 Tarcísio — 50% Márcio França — 15% Érika Hilton 11%, Paulo Serra 8%, Kim Kataguiri 8% Cenário 4 (sem Tarcísio) Capitão Derrite / Fernando Haddad — 25% cada — Paulo Serra 9%, Kim Kataguiri 9%, Érika Hilton 8% Cenário 5 Ricardo Nunes — 28% Fernando Haddad — 25% Paulo Serra 9%, Kim Kataguiri 9%, Érika Hilton 8%

(Outros cenários do levantamento mostram variações com nomes como Rodrigo Garcia, mas mantêm o padrão de vantagem de Tarcísio quando ele disputa.)

O que o resultado indica