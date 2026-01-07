Os dois irmãos, uma menina de 6 anos e um menino de 4, saíram de casa com um primo, de 8 anos, no povoado de São Sebastião dos Pretos e não voltaram. As autoridades foram procuradas ainda na noite do domingo, segundo o prefeito Roberto Costa (MDB).

Três crianças desapareceram após saírem para brincar em Bacabal, no interior do Maranhão, no domingo (04), e ainda não foram localizadas.

Eles foram vistos pela última vez às 16h do domingo perto de uma área de mata. O local foi ponto de partida para as buscas, que começaram na segunda-feira, segundo o Corpo de Bombeiros.

Buscas são feitas com drones, câmeras térmicas, cães farejadores e helicópteros. Não há até o momento uma linha de investigação sobre o que pode ter acontecido com o trio.

Buscas foram feitas em área de 15 mil metros quadrados até a noite de ontem, segundo os bombeiros. Uma escola da região é usada como ponto de apoio para as equipes e um satélite ajuda nas buscas em terra.