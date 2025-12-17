O resgate foi efetuado na Rua Camaipi, onde 14 pessoas deixaram o ônibus com o apoio de uma embarcação dos bombeiros. Moradores relataram que casas ficaram alagadas, com água atingindo a altura dos joelhos em alguns pontos, além de esgoto e sujeira invadindo residências.

Passageiros de um ônibus ficaram ilhados durante o forte temporal da madrugada desta quarta-feira (17), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e precisaram ser resgatados de bote pelos bombeiros. A chuva intensa, associada à chegada de uma frente fria, também provocou alagamentos em diversas regiões da cidade e afetou a circulação de trens.

Com os impactos do temporal, o Centro de Operações e Resiliência do Rio colocou a cidade em Estágio 2 às 6h45, nível que indica transtornos moderados à população. Houve registro de bolsões d’água em vias importantes da Zona Oeste, como a Estrada do Mendanha e trechos da Avenida Cesário de Melo.

A chuva também interferiu no transporte sobre trilhos. No ramal Saracuruna, os trens passaram a circular apenas entre Penha e Saracuruna, sem baldeação em Gramacho, devido a alagamentos próximos à estação Manguinhos. Estações como Olaria, Ramos, Bonsucesso e Manguinhos tiveram a circulação interrompida nas primeiras horas da manhã.

Segundo a Climatempo, a previsão indica volumes elevados de chuva em todo o estado, com possibilidade de chegar a 100 mm em 24 horas, além de rajadas de vento que podem alcançar 70 km/h. A orientação é para que motoristas redobrem a atenção nas pistas molhadas, já que o risco de novos alagamentos permanece ao longo do dia.