Uma mulher em tratamento contra câncer no fígado foi vítima de agressões dentro do próprio apartamento, no Recife (PE). Após o ataque, ela relatou que precisou gritar desesperadamente para conseguir ajuda e sobreviver aos ataques. A informação é do Fantástico.

A vítima, Luísa Barros, foi espancada com um pedaço de madeira pelo marido, Numeriano Luiz de Sá, ex-secretário municipal de Esporte e Lazer de Calumbi, no interior de Pernambuco, e sargento reformado da Polícia Militar. Ele foi preso preventivamente.

De acordo com o depoimento, a violência foi cometida após 22 anos de relacionamento. Luísa contou que o ataque começou quando se abaixou para pegar uma caixa de remédios caída debaixo da geladeira. Em seguida, recebeu diversos golpes e caiu no chão, sem entender o motivo da agressão.