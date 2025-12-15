Uma mulher em tratamento contra câncer no fígado foi vítima de agressões dentro do próprio apartamento, no Recife (PE). Após o ataque, ela relatou que precisou gritar desesperadamente para conseguir ajuda e sobreviver aos ataques. A informação é do Fantástico.
A vítima, Luísa Barros, foi espancada com um pedaço de madeira pelo marido, Numeriano Luiz de Sá, ex-secretário municipal de Esporte e Lazer de Calumbi, no interior de Pernambuco, e sargento reformado da Polícia Militar. Ele foi preso preventivamente.
De acordo com o depoimento, a violência foi cometida após 22 anos de relacionamento. Luísa contou que o ataque começou quando se abaixou para pegar uma caixa de remédios caída debaixo da geladeira. Em seguida, recebeu diversos golpes e caiu no chão, sem entender o motivo da agressão.
Os gritos da vítima foram ouvidos por um vizinho do andar de cima, que correu até o local. Ao entrar no apartamento, encontrou Luísa gravemente ferida e ensanguentada, enquanto o marido tentava justificar dizendo que ela se machucou sozinha. Mesmo debilitada, a mulher conseguiu indicar o agressor e pedir ajuda.
Luísa foi levada ao hospital quase duas horas depois do ataque, chorando, com múltiplas fraturas no rosto e na cabeça. Ela teve o nariz quebrado, perdeu três dentes e ainda passará por exames para avaliar possíveis danos à visão. Não há previsão de alta médica.
Em nota, a defesa de Numeriano afirmou que pediu para que seja considerado o histórico de integridade do acusado e solicitou cautela até a conclusão do inquérito policial.
Atualmente, Luísa se recupera ao lado da família, com apoio psicológico e acompanhamento jurídico especializado. Segundo a advogada Manuella Magalhães, a vítima já vinha relatando episódios de violência psicológica, moral e verbal ao longo do relacionamento.
Ao falar sobre o caso, Luísa deixou um recado para outras mulheres: “Eu acho assim, que às vezes, o relacionamento acaba e a gente permanece no relacionamento. Tenha coragem, se conseguir identificar isso, saia, saia antes", disse Luísa ao Fantástico.
*Com informações do G1