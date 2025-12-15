15 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ATÉ 4ª FEIRA

18 estados do Brasil têm alerta de perigo do Inmet; saiba quais

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Paulo Pinto/Agência Brasil
O Inmet alerta para chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm por dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h.
O Inmet alerta para chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm por dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta segunda-feira (15) um alerta de perigo para chuvas intensas em 18 estados brasileiros.

Leia mais: 4 dias após ciclone, SP ainda tem 200 mil imóveis sem energia

O Inmet alerta para chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm por dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h. É destacado o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Validade do aviso começou às 10h de hoje e vai até 10h de quarta-feira. Os estados que receberam o alerta são: Amazonas, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Bahia, Espirito Santo, Mato Grosso, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins.

O instituto recomenda que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue sob árvores nem estacione próximo a torres ou placas. Se possível, desligue os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

As áreas afetadas são:

Centro, Sul, Norte, Leste e Noroeste Goiano (GO);

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (MG);

Central Mineira (MG);

Zona da Mata;

Ocidental do Tocantins (TO);

Centro-Sul Mato-grossense (MT);

Vale do Rio Doce (MG);

Central Espírito-santense (ES);

Sudeste Paraense (PA);

Nordeste Mato-grossense (MT);

Noroeste Espírito-santense (ES);

Oeste de Minas (MG);

Vale do Mucuri (MG);

Sul/Sudoeste de Minas (MG);

Centro Norte de Mato Grosso do Sul (MS);

Sul Espírito-santense (ES);

Campo das Vertentes (MG);

Oriental do Tocantins (TO);

Norte Mato-grossense (MT);

São José do Rio Preto (SP);

Sudoeste Paraense (PA);

Ribeirão Preto (SP);

Sudeste Mato-grossense (MT);

Leste Rondoniense (RO);

Sul Maranhense (MA);

Centro Amazonense (AM);

Metropolitana de Belo Horizonte (MG);

Sudoeste Amazonense (AM);

Jequitinhonha (MG);

Noroeste Fluminense (RJ);

Sul Amazonense (AM);

Vale do Paraíba Paulista (SP);

Centro Fluminense (RJ);

Noroeste de Minas (MG);

Extremo Oeste Baiano (BA);

Norte Amazonense (AM);

Sul Fluminense (RJ);

Norte de Minas (MG);

Distrito Federal (DF);

Madeira-Guaporé (RO);

Metropolitana do Rio de Janeiro (RJ);

Campinas (SP);

Norte Fluminense (RJ);

Vale São-Franciscano da Bahia (BA);

Baixadas (SP e RJ);

Leste de Mato Grosso do Sul (MS);

Sudoeste Mato-grossense (MT);

Oeste Maranhense (MA);

Centro Sul Baiano (BA).

Comentários

Comentários