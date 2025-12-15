O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta segunda-feira (15) um alerta de perigo para chuvas intensas em 18 estados brasileiros.

O Inmet alerta para chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm por dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h. É destacado o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.