O cantor Zezé Di Camargo anunciou nesta segunda-feira (15) que decidiu romper sua relação com o SBT após a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na inauguração do novo canal SBT News, na última sexta-feira (12). Zezé criticou duramente a emissora nas redes sociais, afirmando que a direção atual estaria “se prostituindo” por ter convidado autoridades políticas para o lançamento, e pediu que seu especial de Natal não seja exibido pela emissora.

Leia mais: Mulher que 'não viaja com petistas' é retirada de avião; VÍDEO

Em vídeo publicado nas redes sociais, o sertanejo disse que, diante do que viu no evento, não fazia sentido para ele que seu programa fosse ao ar. Ele também fez críticas às filhas do fundador do SBT, Silvio Santos, por supostamente terem mudado a postura da emissora em relação à política, afirmando que “filho que não honra pai e mãe, para mim, não existe”.