Um grave acidente com ônibus escolar matou ao menos 17 pessoas mortas, entre elas 16 estudantes, no noroeste da Colômbia. O veículo despencou de um barranco numa estrada rural do departamento de Antioquia, no trajeto entre os municípios de Remedios e Zaragoza, quando retornava de uma viagem de formatura.
Leia mais: Peru: Ônibus cai em barranco e deixa ao menos 37 mortos
Segundo autoridades locais, o ônibus transportava alunos do Liceo Antioqueño de Bello que voltavam da excursão de formatura realizada no litoral do Caribe. Além das vítimas fatais, ao menos 20 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave, e foram encaminhadas a hospitais da região.
O condutor do veículo também está entre os mortos. Um dos jovens sobreviventes acionou os serviços de emergência e relatou o ocorrido. As circunstâncias exatas da perda de controle do ônibus ainda são apuradas.
O governador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentou a tragédia e afirmou que o episódio causa comoção ainda maior por ocorrer em período de festas de fim de ano. As autoridades informaram que a viagem foi organizada pelos próprios estudantes, sem acompanhamento institucional oficial.
O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, manifestou solidariedade às famílias das vítimas e destacou a dor causada pela perda de jovens que estavam em um momento de celebração.
*Com informações do Yahoo Notícias