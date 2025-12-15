Um grave acidente com ônibus escolar matou ao menos 17 pessoas mortas, entre elas 16 estudantes, no noroeste da Colômbia. O veículo despencou de um barranco numa estrada rural do departamento de Antioquia, no trajeto entre os municípios de Remedios e Zaragoza, quando retornava de uma viagem de formatura.

Segundo autoridades locais, o ônibus transportava alunos do Liceo Antioqueño de Bello que voltavam da excursão de formatura realizada no litoral do Caribe. Além das vítimas fatais, ao menos 20 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave, e foram encaminhadas a hospitais da região.